Sei ragazzi bloccati nella neve sul Faloria: abbigliamento sbagliato, erano congelati

CORTINA - Sono stati recuperati da poco i sei ragazzi statunitensi, 2 maschi e 4 femmine, rimasti bloccati dalla neve mentre scendevano a piedi dal Faloria. I sei ventenni del Minnesota erano saliti in funivia, per poi decidere di rientrare lungo il sentiero 214 verso Valle Orita e Cortina. Con abbigliamento inappropriato, senza giacca a vento, i ragazzi si sono presto trovati in difficoltà e verso le 16.30 hanno chiesto aiuto. Per la presenza di nebbia, pioggia mista a neve, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore non è potuto intervenire. Sono quindi partite le squadre a bordo di motoslitta e quad. Risaliti al Rifugio, i soccorritori sono poi scesi per l'itinerario preso dal gruppo, hanno raggiunto i sei a 2.100 metri di quota e li hanno riportati indietro. Dopo averli fatti riscaldare in Rifugio, i soccorritori li hanno riaccompagnati a Rio Gere dove alloggiavano.