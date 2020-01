Ritrovata la 17enne scomparsa da domenica, è in buone condizioni: abbraccio con la madre

BELLUNO - Lieto fine per la 17enne Alessia B., che vive con la madre a Sospirolo, e che era uscita da casa e "scomparsa" domenica scorsa 16 gennaio.

Oggi, 23 gennaio, in mattinata è stata condotta in questura a Belluno dove subito si è precipitata la madre per abbracciarla.

L'ultimo messaggio ai genitori domenica, quando aveva detto di trovarsi a Resana nel Trevigiano. La mamma ha presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri e si è attivato il piano di emergenza coordinato dalla Prefettura.

