BELLUNO - Un tonfo sordo e poi a terra qualcosa che, da lontano, dicono i testimoni, sembrava potesse essere un grosso sacco della spazzatura gettato incivilmente da una finestra. Invece sull’asfalto c’era il corpo di una giovane donna con addosso un pigiama. Abitava al terzo piano dell’edificio ai piedi del quale giaceva immobile. Con sè aveva il telefono e le cuffiette. Attorno rivoli di sangue che rapidamente hanno formato una vasta chiazza. È morta così, ieri mattina, G.P., 19 anni, originaria del Comelico, residente con il padre in una centralissima via della città. Studiava all’Istituto Catullo.

TENTATIVI DI RIANIMARLA

L’allarme è stato dato da un passante, verso le 8 del mattino, ma il fatto sarebbe accaduto già verso le 5.

All’arrivo dell’ambulanza del Pronto soccorso di Belluno, inviata dopo la chiamata al 118 del Suem, la giovane avrebbe presentato ancora deboli segnali di vita. I medici hanno ripetutamente tentato manovre rianimatorie, ma non ha reagito agli stimoli ed è stata dichiarata morta poco dopo.

LA SQUADRA MOBILE

Sulla scena di quella che inizialmente sembrava presentarsi come una potenziale aggressione, è arrivata la Squadra Mobile della Questura di Belluno per effettuare i rilievi. Nel frattempo l’area è stata completamente interdetta ai passanti. Un caso estremamente delicato che ha visto gli inquirenti lavorare su tutte le ipotesi: gesto volontario, accidentalità, oppure aggressione. La tesi prevalente che si è fatta strada nelle ore successive è che si sia trattato di un gesto volontario, senza tuttavia escludere l’accidentalità. Le tessere non sono state ancora completamente composte e solo nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso del perché e di come si sono svolti i fatti. Massimo il riserbo degli inquirenti.

LA TESTIMONIANZA DELL’AMICO

Come racconta un amico, P.D.B., con il quale la ragazza aveva passato il sabato sera alla discoteca di Salce e con il quale sarebbe rimasta in contatto telefonicamente fino all’ultimo respiro, G.P. sarebbe arrivata a casa verso le 4 del mattino. «Aveva litigato con il padre - racconta - per questioni sentimentali. Il padre non condivideva le sue scelte e questo aveva fatto scattare la sua rabbia che ha poi sfogato nel modo peggiore. Io credo che lei dovesse lottare per ciò in cui credeva. Non doveva farlo. Nel mio telefono ho il suo ultimo vocale, erano quasi le cinque del mattino». Il giovane è stato quindi portato in questura per essere sentito come persona informata sui fatti, per cercare di ricostruire nel dettaglio i movimenti della serata e il possibile movente, ma anche per escludere eventuali responsabilità di terzi in quanto accaduto. Non è dato ancora sapere se al momento dell’alterco il genitore fosse in casa o se tutto si sia svolto via telefono. La ragazza pare fosse spesso sola visto che il genitore doveva spostarsi ripetutamente per lavoro. Le indagini sono in mano alla Squadra Mobile della Questura coordinate dalla Procura di Belluno. Il corpo della giovane resta a disposizione della magistratura e sarà sottoposto ad autopsia. Al momento, afferma il procuratore Paolo Luca, non ci sono indagati.

CORDOGLIO IN CITTÀ

La notizia ha fatto rapidamente il giro della città, sollevando cordoglio ma anche preoccupazione per un gesto così drammatico in una giovane vita. Nell’appartamento della piccola via del centro tante le persone che ieri hanno voluto portare la loro vicinanza al padre, sprofondato nell’incubo peggiore che possa toccare ad un genitore.