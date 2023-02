Belluno. Imbroglia al quiz della patente con degli auricolari e un amico che le dettava le risposte. Denunciata una 32enne

BELLUNO - Si fa suggerire le risposte dell'esame della patente, denunciata una 32enne residente nel bellunese. La donna è stata scoperta mentre sosteneva l'esame di teoria per il conseguimento della patente utilizzando dei suggerimenti di un complice esterno collegato attraverso un telefono cellulare che teneva nascosto. Per ricevere le risposte, la candidata utilizzava un piccolo auricolare bluetooth coperto dalle cuffie per l'ascolto delle domande degli esaminatori. Scoperta, la 32enne è stata denunciata dalla polizia.