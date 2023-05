QUERO - Fra venerdì e sabato scorsi i volontari della pro loco di Quero si sono dedicati alla tradizionale pulitura e cottura delle lumache che, come consuetudine, costituiranno il piatto clou della "sagra dei s'cios" giunta alla sua 44. edizione che si svolgerà dal 13 al 23 luglio prossimo. Una lunga giornata di intenso lavoro che, grazie all'indispensabile contributo di una quindicina di volontari che si sono resi disponibili durante la 24 ore non stop, hanno permesso di tagliare a pezzetti, lavare, cucinare per ore e stoccare in vaschette 10 quintali di lumache che sono state congelate pronte per essere utilizzate, dopo un'altra ora e mezza di cottura, durante la sagra.

IL SEGRETO

Come tradizione vuole, bocche cucite da parte dei volontari che, sorvegliati a vista dalla presidente dell'associazione Teresa Gallina, sanno che non devono rivelare l'antica e fortunata ricetta che sta alla base della apprezzatissima pietanza «che come spiega la stessa presidente anno dopo anno porta a Quero un numero crescente di estimatori della nostra cucina che, oltre agli s'cios, proposti anche alla Borgogna, preparerà pasta al ragù d'anatra, frittura di pesce, formaggio alla piastra, salsicce, braciole, carne di cavallo, costicine con polenta, contorni, insalatone e bibite di vario genere».

IL CALENDARIO

Quest'anno la sagra aprirà i battenti giovedì 13 luglio e proseguirà fino a domenica 23. Molti i momenti che la caratterizzeranno fra i quali le serate musicali a tema e la festa dell'anziano di domenica 16, spettacoli per bambini, un raduno di auto d'epoca previsto per domenica 23, le domeniche e i sabato pomeriggio rafting sul Piave e molto ancora. L'appuntamento è nell'area degli impianti sportivi di via Spaloa a Quero dove, a partire dalle 18, saranno messi in funzione gli stands gastronomici. Il programma dettagliato sarà pubblicato sul sito www.prolocoquero.it e sulla pagina Facebook Pro Loco Quero.