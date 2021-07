Quattro ragazze scuot perdono il sentiero: soccorse e riportate a casa

VIGO DI CADORE - Alle 11.20 circa la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino del Centro Cadore per quattro scout che avevano smarrito il sentiero sotto i Brentoni, a Vigo di Cadore. Le quattro ragazze, dai 13 ai 16 anni, di Savignano sul Rubicone (FC), avevano passato la notte al Bivacco Spagnolli.

Al momento di tornare a valle verso i Fienili Da Rin, anziché prendere il sentiero numero 330, le ragazze si erano incamminate lungo il 328, una traccia che le aveva portate a Forcella Stareza e oltre. Non sapendo più dove si trovavano, stanche, avevano chiesto aiuto.

Geolocalizzata la loro posizione tramite l'applicazione per smartphone in dotazione al Soccorso alpino, otto soccorritori si sono avvicinati il più possibile in jeep, per poi proseguire a piedi un paio di chilometri. Dopo averle raggiunte a Col Menestrè, i soccorritori le hanno riaccompagnate indietro e riportate sulla strada, dove attendeva uno dei loro capi, cui sono state affidate.