Col Quad si ribaltano durante la festa sulle Dolomiti, coppia in ospedale

di a.z.

È di due feriti il bilancio di un incidente avvenuto durante "Quad in Quota", la rassegna dedicata alle quattro ruote patrocinata dai Comuni della Val Biois. Una coppia, lui N.T. 54 anni, lei 50 A.G., residenti in provincia di Verona sono stati portati all’ospedale di Belluno. La donna ha riportato un trauma all’arto inferiore. A destare più preoccupazione le condizioni del marito il cui quadro clinico sarebbe più serio. L’uomo ha infatti riportato un politrauma ma fortunatamente non versa in pericolo di vita.GLI ORGANIZZATORI«È rimasto vigile durante tutta la fase dei soccorsi» spiegano gli organizzatori della manifestazione, che sono sempre rimasti in contatto con i familiari dei feriti. Secondo quanto è stato possibile ricostruire il mezzo si sarebbe ribaltato durante una fase della rassegna. Un incidente autonomo, avvenuto nei pressi del passo Valles, senza il coinvolgimento di altri mezzi, forse in una curva o in un tratto con particolare dislivello. Ciò che è certo è che il conducente non è riuscito a mantenere le quattro ruote nella carreggiata arrivando così al ribaltamento. L’impatto è stato violento ma ad intervenire per primo è stato il medico che segue la rassegna. Oggi il gruppo fa tappa a Malga Stia in Val Gares e il pranzo sarà ospitato all’Arena 1082 di San Tomaso Agordino. Due giorni di momenti culinari, con tappe alla malga Le Buse, in una baita privata e la cena all’Hotel Cristal. Non è mancata la serata musicale aperta al pubblico. Prevista anche una visita alle zone colpite dagli eventi alluvionali e dalla tempesta del 2018. Ovviamente a non mancare sono state anche le polemiche, con gli ambientalisti che hanno puntato il dito contro l’incontro, secondo loro incompatibile con l’ambiente naturale.