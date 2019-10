Mamma rasa a zero i capelli alla figlioletta che non vuole andare a scuola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BELLUNO - È toccato al padre della piccola, ieri mattina in tribunale a Belluno, raccontare di quando, a marzo del 2017, la sua ex moglie rasò a zero la bambina di nove anni. Secondo l'accusa una punizione perché non voleva andare a scuola. L'ex coniuge, 54enne, ieri mattina ha ritirato la querela nei confronti della 37enne romena L.M. che vive in città. Nonostante questo il processo prosegue comunque d'ufficio: l'accusa per la donna è di abuso dei metodi correttivi. «Ero da solo a casa - ha raccontato l'uomo - ho deciso di chiamarla e piangendo mi ha detto che era stata sottoposta al taglio dei capelli. L'ho vista il giorno dopo scoprendo che le erano stati, con la macchinetta. Mi ha raccontato che la mamma glieli aveva tagliati per punirla. Perché. Così la lasciò a casa insieme alla babysitter». «Era davvero preoccupata - ha spiegato - il giorno dopo non voleva andare a scuola per le sue condizioni. Le insegnanti si sono rivelate molto disponibili. Si sono messi tutti una bandana