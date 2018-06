Protocollo tra Regione e allevatori sui danni arrecati dai lupi

di Roberto Lazzarato

Attenti al lupo! La Giunta Regionale ha dato il via libera alcon la Coldiretti, organizzazioni degli allevatori e produttori lattiero-caseari per fronteggiare i. L’estate scorsa erano stati rilevatiin, sull’, sul, ine in. Il documento che verrà sottoscritto da Coldiretti, Arav, Lattebusche, Latterie Vicentine, Latteria Soligo e dai tre consorzi di tutela dei formaggi Asiago, Monte Veronese e Montasio, impegna la Regione a proseguire il monitoraggio sull’effettivaPer quanto riguarda i, la Regione si impegna a coprire la totalità dei costi sostenuti per recinti elettrificati e cani da guardia; a contribuire all’adozione di ulteriori sistemi di protezione del bestiame, come la presenza di vigilanti nelle malghe e sui pascoli; ad erogare gli indennizzi non oltre tre mesi dalla data dell’accertamento del danno.«L’importanza del protocollo - assicura l’assessore regionale- sta nel valorizzare tutti gli strumenti e le strategie di prevenzione e nel responsabilizzare gli allevatori e le categorie economiche adper contenere al massimo i danni causati dal ritorno del lupo nell’area alpina, dopo secoli di assenza».La Regione è inoltre orientata politicamente a chiedere, in sede nazionale ed europea, una «revisione della bozza del Piano di gestione e della direttiva habitat, in modo da contemperare le esigenze di, importante per l’ecosistema, con quelle deglicon la loro attività in quota».