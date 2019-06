Rovesci e temporali, nuovo avviso di criticità idrogeologica a Belluno

VENEZIA - La Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica per il bacino idrografico Alto Piave, in provincia di Belluno, per temporali forti, dalle ore 14 di oggi alla mezzanotte del 7 giugno. Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi - informa la Protezione civile regionale - potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore, e la possibilità d'innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e colate rapide nella zona di allertamento. Il livello di allerta per le precipitazioni previste riferito al Comune di Borca di Cadore ( Belluno) è considerato a livello 2 (attenzione rinforzata). L'Arpav prevede per oggi e domani nella zona dolomitica rovesci e temporali da locali a sparsi soprattutto nel pomeriggio/sera. La probabilità di fenomeni localmente intensi è contenuta in entrambe le giornate.

