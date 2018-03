Casa a luci rosse in centro: per i clienti affezionati c'erano gli sconti

BELLUNO - La Polizia di Belluno, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha posto sotto sequestro un "centro massaggi" cittadino e tratto in arresto per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione due persone, un uomo e una donna, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere del Gip. Nel pomeriggio di ieri è scattato il blitz della Squadra Mobile, con la presenza delle Volanti e della Polizia Polizia Scientifica, in cui sono stati perquisiti i locali ove le ragazze si prostituivano, trovando materiale utile alle indagini.



L'inchiesta avviata nell'autunno scorso ha portato alla scoperta nell'edificio di una casa d'appuntamenti, dove giovani cinesi intrattenevano clienti con tariffe determinate, anche sconti a quelli più "fedeli". Le prenotazioni avvenivano su annunci di giornale e siti internet.

