«Pronto soccorso in mano ai privati? Ora siamo costretti a procedere»

di Lauredana Marsiglia

AURONZO - Non passa la proposta di Fp-Cgil e Nursing Up di evitare la privatizzazione delimpiegando medici e infermiere in uscita dal Codivilla. In tutto 21 soggetti, di cui 5 medici 4 dei quali con contratti a termine, tutti alle dipendenze dell’Usl, decisi a non passare con il nuovo gestore privato del nosocomio di Cortina e quindi disponibili per essere impiegati in altre strutture sanitarie pubbliche. Il motivo del diniego è legato alle normative in vigore che non consentono di assumere stabilmente medici privi della specializzazione in emergenza. L’unica via percorribile sarà quella politica, ovvero di far cambiare la legge.