Profugo sale in treno imbottito di marijuana: tradito dal nervosismo

di Alessia Trentin

BELLUNO - Aveva con sé un bagaglio pieno di droga e portava. Così B.O., unsenza documenti, ha tentato di affrontare un viaggio in treno da Belluno a. Una sorta di corriere della droga diretto nella parte alta della provincia e da lì chissà dove. Ma il folle viaggio è stato fermato.Il suo tentativo di consegnare la merce si è arenato alla stazione ferroviaria di Belluno martedì 6 marzo attorno alle 19.30, quando la Polizia ferroviaria ha fatto irruzione sul treno in procinto di partire per Calalzo creando trambusto nel vagone e facendo fallire i piani dell'uomo. A richiedere l'intervento era stato lo stesso, messo in difficoltà da un viaggiatore nervoso, che si ostinava ad esprimersi solo in inglese e per di più senza biglietto. ..