Profughi in fuga con cani e gatti: dal Comune un rifugio anche per gli animali

BELLUNO - Il Comune di Belluno e le associazioni animaliste Apaca e Lav hanno sottoscritto un accordo per gestire l'accoglienza degli animali da compagnia, principalmente cani e gatti, che i profughi ucraini hanno portato con sé fuggendo dal loro paese in guerra. In particolare, Apaca darà assistenza ai cani e Lav ai gatti, distribuendo inoltre agli sfollati dei «kit» con mangime e sabbia per la lettiera dei felini. Tra gli accertamenti da compiere anche quello delle vaccinazioni, non essendo in molti casi disponibile il libretto sanitario degli animali. Il sindaco, Jacopo Massaro, ha anche ringraziato l'azienda Ulss 1 Dolomiti «per il supporto fornito in queste settimane all'ex caserma dei Vigili del Fuoco, dove i sanitari sono intervenuti subito per verificare le condizioni degli animali che sono arrivati».