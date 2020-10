Ex primario trovato morto: era andato a cercare funghi nei boschi

BELLUNO - Trovato purtroppo privo di vita oggi Leopoldo Celegon, 72enne residente a Castelfranco Veneto (Treviso) dove è stato primario in ospedale.

La scomparsa

Di Celegon non si avevano più notizie da domenica 4 ottobre, alle 9.30 circa, quando l'uomo ha telefonato a casa da una zona attorno a Malga Pezié de Parù, dove si trovava in cerca di funghi. Il 6 ottobre era stato rinvenuto uno zaino e un bastone da funghi lungo il torrente Costeana, sotto la Malga, riconosciuti dai familiari.

SAN DONA' DI PIAVE (VENEZIA) - Sono ore di apprensione per la scomparsa di una donna, di cui non si hanno più notizie da martedì mattina. Lei si chiama Elena Gulino, ha 54 anni, ha due figli di 20 e 30 anni e risiede in via Turati con la sorella ed il cognato.