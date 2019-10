di Alessandro Tibolla

Se le cose cambiassero è pronto a tornare. Se l’ipotesi di riaprire le porte dell’altare ai preti sposati, avanzata da Papa Francesco nel corso del Sinodo per l’Amazzonia, avesse un seguito reale,50enne originario di Lamon, ex arciprete del Duomo di Feltre, ora sposato e papà già da una decina di anni, sarebbe pronto a riindossare lo tonaca.Un’ipotesi che potrebbe avvenire in un futuro non ancora definito visto che per vedere i sacerdoti con famiglia al seguito con ogni probabilità ci vorrà ancora tempo e non si nemmeno se la svolta ci sarà mai.Nell’animo di Giulio Antoniol, ritornato laico a settembre del 2009, che attualmente gestisce la tabaccheria edicola Le Torri di via Vignigole a Feltre, il desiderio di poter coniugare l’amore per la famiglia con quello per Dio rimettendosi al servizio della comunità come religioso, è veramente forte.