di Raffaella Gabrieli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L’EVENTO - Il trono di Dio protagonista ai piedi della Regina. Ieri mattina, a Bosco Verde di Rocca Pietore, la consegna del “Pelmo d’oro” a chi si è distinto per particolari meriti in ambito montano. A fare gli onori di casa il sindaco Andrea De Bernardin e il presidente della Provincia (promotrice del riconoscimento) Roberto Padrin. Con loro il presidente del consiglio regionale Roberto Ciambetti. Impossibile non fare un riferimento alla Marmolada contesa con Trento. «Faremo tutti i passi necessari per riappropriarcene», il parere unanime. Grande assente, Marco Paolini: l’autore, regista, attore e produttore avrebbe dovuto ritirare il Pelmo d’oro per la cultura alpina. Ma la sua sedia è rimasta vuota. Non se l’è sentita di salire sul palco dopo il suo coinvolgimento, qualche giorno fa, in un incidente stradale che ha provocato la morte di una donna. In due lettere inviate al presidente della Provincia e alla Casa comune (Cai, Soccorso alpino e Guide alpine) egli ha descritto il suo profondo malessere. E anche, al contempo, la volontà di non imbarazzare nessuno con la propria presenza. «Le crode sembrano eterne - ha sottolineato - poi un giorno un pezzo viene giù e quel che resta è un po’ diverso da prima. Uno di quegli schianti qualche giorno fa è successo a me. E niente è più come prima». Si è detto disponibile anche ad accettare la decisione di annullare il riconoscimento. Ma Padrin è stato chiaro: «No, Marco, troveremo un’occasione per consegnartelo».