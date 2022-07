Precipita nel vuoto scivolando sul sentiero, 68enne perde la vita sul Lagazuoi

CORTINA D'AMPEZZO - È precipitato nel vuoto, scivolando dal sentiero. Così ha perso la vita Eugenio Glorialanza, 68enne romano, sul Lagazuoi. Erano da poco passate le 12 quando il 68enne con la moglie e un'altra persona stava percorrendo il sentiero verso l'ingresso a monte delle Gallerie. È inciampato ed è caduto nel vuoto. L'elicottero del soccorso alpino ha effettuato una ricognizione e ha individuato il corpo senza vita un centinaio di metri più in basso. Sono sbarcati con il verricello un soccorritore e l'équipe medica ma per il 68enne non c'è stato nulla da fare. La guardia di finanza di Cortina ha effettuato i rilievi. Una seconda squadra si è occupata del recupero della salma.

Chi e' la vittima

Eugenio Glorialanza si trovava con la moglie e un'altra persona, si stava dirigendo all'ingresso a monte delle Gallerie, quando è inciampato cadendo a lato del sentiero e precipitando nel vuoto. Laureato in Medicina e Chirurgia alla La Sapienza nell'aprile del 1979), dal 1982 al 2016 Dirigente Anestesista e Terapista del dolore presso l'Ospedale Bambino Gesù di Roma. Il medico anestesista svolgeva negli ultimi anni la sua attività presso diversi cliniche della Capitale, prima della tradegia. Sul suo profilo facebook lo si vede spesso in compagnia della moglie.