Precipita nel vuoto scivolando sul sentiero, 68enne perde la vita sul Lagazuoi

CORTINA D'AMPEZZO - È precipitato nel vuoto, scivolando dal sentiero. Così ha perso la vita E.G., 68 anni, romano sul Lagazuoi. Erano da poco passate le 12 quando il 68enne con la moglie e un'altra persona stava percorrendo il sentiero verso l'ingresso a monte delle Gallerie. È inciampato ed è caduto nel vuoto. L'elicottero del soccorso alpino ha effettuato una ricognizione e ha individuato il corpo senza vita un centinaio di metri più in basso. Sono sbarcati con il verricello un soccorritore e l'équipe medica ma per il 68enne non c'è stato nulla da fare. La guardia di finanza di Cortina ha effettuato i rilievi. Una seconda squadra si è occupata del recupero della salma.