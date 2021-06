Precipita durante un'arrampicata in Val di Zoldo, muore una donna di Pordenone

VAL DI ZOLDO - Una donna è morta questo pomeriggio, 23 giugno, attorno alle 15, dopo essere precipitata durante una arrampicata. L'incidente è avvenuto in Val di Zoldo, in provincia di Belluno. Sul posto sono arrivati i carabinieri e gli uomini del soccorso alpino che hanno provveduto al recupero del corpo.

Accertamenti in corso per capire la dinamica dell'incidente.

Le generalità della donna non sono state rese note ma, secondo le prime informazioni raccolte, si tratterebbe di una donna residente in provincia di Pordenone.