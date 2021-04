Tutto pronto per il Prealpi Tour, grande vetrina mondiale sul territorio

PEDAVENA - La Prealpi Tour Hike&Fly Race è la prima gara al mondo di specialità nell’era Covid. Dal 18 al 20 giugno piloti di parapendio provenienti da tutto il globo si daranno appuntamento nel feltrino per la ripresa di questo particolare tipo di disciplina sportiva che unisce l’escursionismo al volo libero. «La Prealpi Tour - spiega Marco De Cet, a capo dello staff organizzativo - inserita nel contesto di Monte Avena 2021 che porterà qui il Campionato italiano di deltaplano con organizzazione del Para&Delta club Feltre, sarà la prima gara di specialità che si terrà a livello mondiale. Anche la blasonata Red Bull X-Alps, che tocca Austria, Germania, Svizzera, Italia e Francia, è stata posticipata e quindi gli occhi del mondo del volo a vela saranno puntati sul nostro territorio. Un’occasione importante che nessuno può perdere perché l’interesse che si sta dimostrando per questo evento tocca livelli che nemmeno noi avevamo immaginato».

I CONTATTI

A dettar legge sono i social e proprio questi restituiscono alla Prealpi Tour valori impressionanti: «Sulla nostra pagina Facebook - prosegue De Cet - abbiamo video con 70mila visualizzazioni e 300mila interazioni con interesse che arriva dai quattro angoli del mondo. Saranno 60 i piloti partecipanti e provengono da Italia, Messico, Germania, Repubblica Ceca, Cecoslovacchia, Romania, Polonia, Svizzera, Argentina e Austria. Feltrino e Bellunese in generale hanno un’occasione d’oro».

LA GARA

Si tratta di una gara aperta, ma i concorrenti dovranno passare per punti prestabiliti e proprio in questo sta la forza di promozione del territorio: «I piloti partiranno da Pedavena e dovranno toccare zone precise del Bellunese, Trevigiano e Trentino per tagliare poi il traguardo in Valle di Lamen. Foto e video della gara verranno postate sui social e tutto potrà essere seguito online sulla piattaforma www.flymaster.net. senza tralasciare le dirette in programma».

LE ISTITUZIONI

Non va dimenticato il patrocinio di tutti i comuni interessati dal passaggio della Provincia di Belluno, della Regione Veneto e del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. «Questa è un’occasione unica - commenta Chiara Zaetta, assessore allo sport di Pedavena - per mostrare la ricchezza e le suggestive bellezze del nostro territorio. Una collaborazione tra l’Amministrazione di Pedavena e il Para & Delta Club Feltre, che si sta rivelando più che vincente, ma soprattutto apporta indiscussi benefici al nostro territorio in tema di visibilità e fruizione sia da parte dei turisti che dei locali».