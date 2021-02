Assalto al Postamat, ma qualcosa va storto: banditi fuggono a mani vuote

LIMANA - Un boato ha scoso questa notte, 13 febbraio, il centro di Limana dove una banda di malviventi ha tentato l'assalto al Postamat, che si trova all'esterno dell'ufficio postale in Piazzetta Agostino Piol. Alle 3.20 circa il botto che ha risvegliato i residenti. Ma il piano non è andato come previsto e forse la quantità di esplosivo non è stata calcolata correttamente: i ladri non sono riusciti così ha sventrare la cassaforte dove erano contenuti i contanti. Immediato l'intervento della Polizia di Stato, con pattuglie della Volante e in seguito la squadra della Scientifica e gli agenti della squadra Mobile, guidati dal dirigente Jacopo Ballarin. Sul posto in supporto anche i vigili del fuoco.

