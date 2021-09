La moglie di Federico Lugato: «Ci siamo scelti ogni giorno, addio amore mio»

BELLUNO - «Un amore così grande. Risate, soprattutto. Sempre con le lacrime, che Federico era così, e ci rideva sopra (piangendo). Face buffe, incredule, gommose.

Sorrisi, carezze, tanti abbracci, anche di tango. Silenzi, quanti silenzi, e parole giuste.

Ne abbiamo fatte di cose insieme, amore mio. Ci siamo detti il nostro amore ogni giorno. Ce lo siamo vissuto. Ce lo siamo viaggiato, mangiato, bevuto, ballato, parlato, raccontato, litigato. E poi abbiamo fatto pace, sempre. Ci siamo scelti, ogni giorno, perché il nostro amore non era scontato. Era voluto, lottato, resistito. Era nostro e di nessun altro. Era unico e strano, come noi.

Ciao, mio».

Sono le struggenti parole pubblicate questa mattina da Elena Panciera, la moglie di Federico Lugato trovato morto ieri, sul proprio profilo Facebook per dire addio al marito, corredate dalle foto di nozze di @giacomodecaro. La coppia viveva a Milano: Elena è di Belluno, mentre Federico era di Mestre. Elena ha lottato fino all'ultimo per trovare Federico, mobiltando oltre 400 persone sulle Dolomiti bellunesi. Ieri la speranza di trovarlo ancora in vita si è definitivamente spenta.