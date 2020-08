PEDAVENA - Nessuno può dirsi tranquillo. Nella casa di riposo Padre Kolbe di Pedavena torna l'ombra del Covid 19. Un'ospite della struttura infatti, positiva nei mesi clou della pandemia e negativizzata dopo alcune settimane, a distanza di oltre tre mesi torna nuovamente positiva. Una situazione inaspettata che ha costretto il dipartimento di prevenzione dell'Usl 1 Dolomiti ad agire ricostruendo i contatti dell'ospite e ad effettuare il giro di tamponi che dovrebbe concludersi oggi, mercoledì 12 agosto. La direzione della casa di riposo padre Kolbe, appena appresa la notizia, ha subito attivato tutte le precauzioni necessarie, tra cui il blocco delle visite.



L'ANNUNCIO

Ieri l'azienda ospedaliera Usl 1 Dolomiti ha annunciato che, nell'ambito dei controlli di routine, è emersa l'imprevedibile ri-positivizzazione Covid in un'ospite di una casa di riposo del feltrino. Il soggetto era risultato positivo oltre tre mesi fa, durante la fase epidemica, per poi negativizzarsi e rimanere negativo a quattro successivi tamponi di screening. La positività riscontrata ieri sarà oggetto di verifica immediata, pur assicurando l'assoluto isolamento del paziente e del compagno di stanza, isolamento di fatto già operativo si legge nella nota diffusa ieri dall'azienda sanitaria.



LA STRUTTURA

Ad essere coinvolta la casa padre Kolbe, una delle strutture più colpire del feltrino. «La direzione di Casa Kolbe ha avuto la notizia oggi (ieri) ed ha subito attivato il piano di emergenza Covid da tempo predisposto - sottolineano dalla struttura -. Gli anziani che vivono nello stesso nucleo dell'ospite e il personale che ha avuto a che fare con l'ospite hanno fatto il tampone. In attesa dell'esito del tampone la struttura è chiusa alle visite. L'ospite è in isolamento».



IL QUADRO

Nella nostra provincia non si è mai sentito di una ri-positivizzazione di un paziente anche se, il direttore del dipartimento di prevenzione provinciale Sandro Cinquetti, tende a tranquillizzare. «La ri positivizzazione di un'ospite della casa di riposo è inaspettata, ma non particolarmente problematica. In alcuni rari pazienti, dopo che erano risultati positivi, anche a distanza di molto tempo e diversi tamponi negativi mettono in evidenza queste positività che sono di incerto significato. Può essere, in linea teorica, una riattivazione dell'infezione, ma è improbabile. Probabilmente circolava ancora qualche particella di virus non in grado di determinare infettività». Tuttavia, nonostante la situazione sia sotto controllo, l'Usl presta massima attenzione alla situazione. «La paziente è stata immediatamente isolata prosegue Cinquetti -, ed abbiamo sottoposto a tampone tutti coloro che possono essere entrati in contatto con lei. Complessivamente saranno una ventina i tamponi di controllo effettuati ad ospiti, operatori e qualche parente che ha fatto visita alla signora. Entro domani (oggi) dovremmo avere tutti gli esiti». © RIPRODUZIONE RISERVATA