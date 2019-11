L'esercito delle "portatrici" bellunesi: le coraggiose donne con le gerle nel conflitto del '15-'18

di Giannandrea Mencini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Marinella Piazza vive a Valle di Cadore nel Bellunese, in una vecchia casa ricca di ricordi che guarda i boschi e le cime dolomitiche. Donna vigorosa e genuina, si definisce montanara e orgogliosa di esserlo ed è legatissima al suo territorio e alle sue tradizioni che troppo spesso vengono dimenticate. Il Cadore è ricco di storie che raccontano com'era difficile e faticosa la vita in queste vallate immerse fra i boschi e le rocce, storie emozionanti delle quali troppo spesso se n'è persa la memoria. Quest'estate Marinella, complice l'adunata triveneta dei suoi amatissimi Alpini a Tolmezzo, ha voluto visitare alcuni luoghi della Prima Guerra Mondiale, sentieri che dal passo di Monte Croce Carnico raggiungono Casera Pramosio lungo il fronte della Grande Guerra: un vero e proprio museo all'aperto in una zona che vide aspri combattimenti fra italiani e austriaci. Lungo il sentiero, nelle vicinanze di passo Pramosio, Marinella ha incrociato la targa che indicava il luogo dove, nel febbraio del 1916, venne colpita a morte da un cecchino austriaco, appostato a circa 300 metri, a Malpasso di