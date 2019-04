Valanga sul Passo Pordoi. Allerta massima. Duemila ancora al buio

BELLUNO - Valanga sul Pordoi con il passo chiuso da venerdì pomeriggio per ragioni di sicurezza. Mentre in 2.000 sono ancora senza energia elettrica s ulle Dolomiti continua l'allerta massima per il pericolo slavine. A causarlo - secondo l'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto (Arpav) - sono state le notevoli precipitazioni nevose di questi giorni specie alle quote più alte e il costante innalzarsi della temperatura nonché il rischio di slittamento del nuovo manto nevoso, più instabile, sul precedente. Sulle Dolomiti è stato raggiunto il livello massimo di pericolo, il '4', pari a "rosso" mentre sull'arco prealpino si è a livello '3', pari ad arancione. Sono sconsigliati nel fine settimana lo sci fuori pista o l'escursionismo con le ciaspole (racchette da neve) ma anche il semplice passaggio in zone a rischio valanghe come sulle tracce di sentieri nei pressi di valichi o passi.



La situazione meteorologica legata alla neve in Veneto è in miglioramento, ma oltre alle valenghe in montagna resta lo stato di attenzione per criticità idrogeologica su alcuni bacini idrografici. Per quanto riguarda il pericolo valanghe, la situazione attuale è la seguente: il manto nevoso è in fase di assestamento e consolidamento su tutti i versanti. Permane una instabilità basale e nel punto di contatto neve recente/ neve vecchia. Il pericolo di valanghe è per oggi, sabato, 4-forte in Dolomiti oltre i 1800 metri e 3-marcato in Prealpi oltre i 1600 metri.



Nei prossimi giorni è previsto tempo variabile con nuove e debole nevicate a carattere sparso dalla giornata di lunedì. Il pericolo di valanghe diventerà 3-marcato su tutto il territorio regionale oltre i 1600 metri dalla giornata di domenica.



Potrebbero verificarsi distacchi spontanei di valanghe con interessamento principalmente della viabilità in quota. Dal punto di vista idrogeologico, è dichiarato lo Stato di Attenzione fino alle 14 di domani, domenica 7 aprile, sui bacini Alto Piave, Piave-Pedemontano e Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA