DOMEGGE DI CADORE (BELLUNO) - Ad un anno di distanza dalle criticità, che hanno indotto ad un lungo periodo di chiusura, è iniziata la sistemazione della pila 5 del ponte di Vallesella di Domegge di Cadore. Il programma di massima delle attività prevede, a cura della ditta Betti, l'allestimento e confinamento delle aree di cantiere a partire dalla prima settimana di ottobre per una durata delle attività di circa 6 mesi, ovviamente al netto di eventuali interferenze dovute ad eventi meteo che in montagna sono sempre possibili.



IL PROGETTO

Dunque si entra nel vivo del restauro di quella pila che lo scorso autunno aveva mostrato i segni del tempo, si era quantificato un cedimento di circa 7 centimetri; un degrado risultato delle sollecitazioni di anni sul manufatto che anche in passato aveva fatto emergere un problema analogo. La situazione ha determinato la chiusura del ponte che scavalca il bacino del Centro Cadore. Si è dato avvio alle lavorazioni, per il completamento dell'intervento e per garantire l'esecuzione delle attività in sicurezza è prevista una temporanea interdizione del traffico, probabilmente da inizio 2023, per consentire il collegamento fra la nuova pila e l'impalcato esistente. Lo scorso anno per meglio monitorare la situazione, dopo la chiusura, Enel Green Power, che gestisce la diga di Pieve, aveva installato dei sensori in grado di captare eventuali movimenti della struttura. Contemporaneamente sono stati effettuate analisi sul fondale del lago, dove poggiano i piloni. A primavera il ponte era stato riaperto al traffico veicolare con specifiche limitazioni e comunque solo nella fascia oraria diurna. Si è posta particolare attenzione ai mezzi in transito, che non dovevano superare le 3.5 tonnellate e poi la velocità, non sopra i 30 chilometri orari e la distanza minima fra i mezzi di 40 metri fermo restando l'assoluto divieto in caso di condizioni meteo avverse.



L'OBIETTIVO

Nel frattempo si è avviata la progettazione del restauro che garantirà, dalla primavera prossima, il completo ripristino del collegamento fra le sponde del bacino. Un'opera attesa dai tanti possessori di tabià, una cinquantina, che possono guardare alla nuova stagione con maggiore orario di accesso e rientro alle loro baite, e poi ci sono le attività a cominciare dal campeggio Cologna, sulla sinistra orografica del lago, acquistato dall'imprenditore di Sesto Pusteria che vuole rilanciare la struttura forte dell'esperienza e della fama del suo Caravan Park. Sei mesi di lavori per rimettere in sicurezza il ponte di Vallesella che è stato realizzato per conto della Sade, su progetto di Carlo Pradella, nel 1948; è questa una delle prime opere in calcestruzzo armato precompresso eseguite in Italia, opera ad asse rettilineo per uno sviluppo complessivo di 267 metri. Circa 40 anni fa, come di recente, le fondazioni di alcune pile, le numero 4 e 5, quelle di maggiore altezza, hanno evidenziato segnali di sofferenza strutturale che sono stati gestiti da Enel Green Power. Questo lo stato dell'arte, ma si guarda anche al futuro e ad un ponte nuovo che si svilupperebbe 120 metri più a nord dell'esistente. Secondo il recente studio di fattibilità l'attraversamento sarebbe in rettilineo con un ponte a tre campate dello sviluppo complessivo di circa 227 metri; la campata centrale ha una luce di 90 metri e le due laterali 67.50.



L'IPOTESI

La piattaforma è costituita dal piano viabile a doppio senso di marcia della larghezza utile di 7.50 metri, da un marciapiedi di 1.30 metri per una larghezza complessiva della soletta dell'impalcato di metri 10.50. Ma per questa opera servono risorse, l'amministrazione comunale precisa che si tratta di un'ipotesi alternativa al tracciato esistente e come tale potrà essere rivisitata. Intanto è stato disegnato quello che potrebbe essere: un ponte moderno al passo con i tempi.