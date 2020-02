Si schianta contro il palo della luce: automobilista ferito

BORGO VALBELLUNA - Si schianta contro il palo della luce, ma si salva. Incidente oggi, 21 febbraio, intorno alle 16.00, sulla SP 635 km 3+900, poco prima del ponte di San Felice: la persona che era al volante della vettura ha perso il controllo, per cause al vaglio, ed è finita fuori strada, impattando contro un palo in cemento della bassa tensione. Il palo è stato piegato e il conducente è rimasto ferito all'interno dell'abitacolo. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari. Ultimo aggiornamento: 18:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA