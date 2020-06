Nuovo ponte sul Piave a Lambioi: ecco il progetto vincente Foto

Arriva dalla Spagna il progetto vincitore per il nuovo ponte sul Piave a Lambioi, presentato dagli ingegneri dello studio Fhecor e gli architetti di Estudio Campo Baeza (collegati in videoconferenza). Il ponte ha un unico appoggio inclinato ed è architettonicamente all'avanguardia. Sarà largo 14 metri, avrà un marciapiede pedonale e uno ciclopedonale.



Sulla sponda destra del fiume si propone di realizzare un percorso che unisca il ponte della Vittoria al parcheggio di Lambioi e al parco fluviale in via di risistemazione; ma anche la sponda sinistra sarà valorizzata, con la costruzione di una strada di accesso al fiume e di un punto belvedere a monte.



Entro il 30 settembre sarà firmato il contratto con il team spagnolo che dovrà preparare il progetto definitivo: l'opera sarà finanziata con fondi post Vaia per 5,6 milioni di euro. Dovrebbe essere ultimato entro il 2023. Fino ad allora sarà il ponte bailey a garantire l'attraversamento del Piave. © RIPRODUZIONE RISERVATA