​Troppi morti in casa di riposo: in Consiglio scoppia la rivolta

PONTE NELLE ALPI - È già polemica forte fra maggioranza e opposizione di Ponte nelle Alpi. Le frizioni sono esplose ieri sera nel corso del consiglio comunale. L'occasione un'interrogazione sulla Casa di riposo da parte della minoranza Per Ponte bollata dal sindaco Paolo Vendramini come «fake news che rischia di danneggiare anche chi nella struttura lavora: siamo alla vergogna», ma a cui ha risposto in maniera articolata il capogruppo Fulvio De Pasqual. Nell'interrogazione, inserita in un secondo momento all'ordine del giorno perché presentata in ritardo, i quattro consiglieri di minoranza Enrico Collarin, Paolo De Vettor, Sindy Bindella e Angelo Levis denunciavano che nei mesi di maggio e giugno nella struttura residenziale si erano verificati 11 decessi. E chiedevano al sindaco se, viste le «alte temperature degli ultimi quindici giorni di giugno che hanno sfiorato i 40 gradi», il numero di morti fosse «dipeso dalla temperatura o se rientra in una normale statistica».