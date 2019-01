Lavori al ponte: disagi in arrivo. E niente passerella ciclopedonale

di Giovanni Santin

PONTE NELLE ALPI -: isi faranno, ma l'amministrazione comunale, in un incontro svoltosi giovedì nella sede nazionale dell's, ha chiesto ai vertici dell'azienda di poter concordare i tempi di realizzazione per cercare di limitare iaglie di non intasare il. I lavori , per un importo complessivo di 600mila euro interamente a carico dell'Anas, non riguarderanno la messa in sicurezza della struttura perché, è stato certificato, non corre alcun rischio; ma le opere riguarderanno piuttosto l'adeguamento del manufatto con sostituzione e messa a norma delle barriere laterali. Non verrà soddisfatta invece la richiesta, avanzata più volte dalla stessa amministrazione comunale, della realizzazione di una, perché la Sovrintendenza regionale ha imposto il rispetto del prospetto originale del ponte.