Auto fuori controllo distrugge il marciapiede, il conducente rifiuta i soccorsi

Ha perso il controllo dell'auto, una Volkswagen Caddy, su cui viaggiava. Ha divelto un semaforo e quattro paracarri prima di terminare la sua corsa. All'arrivo dei soccorsi il conducente, un 23enne della zona ha rifiutato le cure mediche. Sull posto per ricostruire la dinamica dell'incidente sono intervenuti i carabinieri.



Lo schianto è avvenuto questa sera, sabato 16 maggio, attorno alle 20 in via Roma a Ponte nelle Alpi. Oltre all'ambulanza del 118 sono intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco. L'auto, sradicando i paracarri posti a protezione dei pedoni, ha infatti anche mandato in frantumi il marciapiede e per questa ragione si è resa necessaria una messa in sicurezza dell'area. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito perché in quel momento nessun pedone si trovava nella traiettoria compiuta dall'auto. © RIPRODUZIONE RISERVATA