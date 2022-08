PONTE NELLE ALPI - Prima gli studi di ragioneria, poi quelli di filosofia all’Università. Ora Luca Burigo, 27 a nni il prossimo mese di settembre, è un agricoltore che dal 2018 a Ponte nelle Alpi produce e vende i propri prodotti. Un’attività che gli sta portando successo certificato dalle numerosissime richieste. « Filosofia? Continuo a studiarla, ma per conto mio - spiega l’agricoltore - . E l’ho lasciata proprio perché ad un certo punto si è fatta preponderante la scelta di lavorare i campi » .

LA SCELTA Luca va di fretta, perché ha le cassette da preparare per i clienti che arriveranno a prendere i prodotti della sua azienda agricola che si chiama “Aiva”, acqua in zoldano, anche se né lui né i suoi genitori arrivano da lì: “Era una parola usata da mio nonno ed è diventata il nome della mia attività”. A far nascere in Luca l’idea di questa attività è stato il desiderio di essere autosufficiente e vivere con quello che sarebbe stato in grado di produrre. Un desiderio sostenuto dal fatto che i primi esperimenti nell’orto di casa erano andati a buon fine. E così dal 2018 Luca ha iniziato a coltivare e a vendere: « Coltivo ortaggi di stagione ed al momento ne ho più di cento varietà. Mentre per la frutta la scelta è più limitata, perché non trattando gli alberi e le piante, arriva qual che arriva e ci si accontenta » . Ma l’offerta spazia dai kiwi ai cachi, dall’uva alle susine sino alle gocce d’oro, alle fragole e comprende anche angurie e meloni.

LA CRESCITA Vicino a casa, in via Leopardi 5, nella frazione di Polpet di Ponte, Luca ha anche un punto vendita, che però al momento non usa: «A ccolgo i clienti qui, nel prato di casa, perché è più bello lavorare immersi nella natura; diventerà punto vendita con la stagione invernale, ma al momento lo sto usando come magazzino » . Di anno in anno l’azienda e i terreni messi a coltura sono cresciuti. Ora Luca e il padre Ivo che è suo dipendente, lavorano circa due ettari e mezzo di terra, la maggior parte dei quali sono in affitto. La stagione in corso ha presentato la particolare difficoltà della scarsità di acqua: « In qualche modo con l’acqua dell’acquedotto abbiamo fatto, ma certo l’acqua piovana è migliore perché non ha dentro il cloro » .