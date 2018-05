Grave incidente sul ponte Cadore morte 2 donne, feriti mamma e bimbo

vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto le due donne, che viaggiavano a bordo di un’autovettura Peugeot, ma nonostante i tentativi di rianimazione del personale del Suem, il medico ha dovuto dichiararne la morte. La conducente dell’Audi che viaggiava con il figlio di Domegge sono stati stabilizzati e portati in ospedale dall'elisoccorso e dall'ambulanza. Sul posto i carabinieri per la deviazione del traffico e i rilievi del sinistro.

PIEVE DI CADORE - Grave incidente sul, ​lungo la statale di Alemagna 51 (al km 68,5): le vittime sono due, entrambe donne, entrambe di Cortina, una di 70 anni e l'altra di 77 anni. Un bambino e una mamma sono rimasti feriti.