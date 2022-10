BELLUNO - Pulito il ponte degli Alpini. Nei prossimi giorni la sostituzione dei led non funzionanti. L'operazione restyling ponte degli Alpini è iniziata. Nella serata di venerdì la ditta incaricata dal Comune, la Lena di Agordo, ha pulito i parapetti della struttura lungo entrambi i lati. Seguirà la pulizia della carreggiata e dei marciapiedi da parte di Bellunum e, poi, la sostituzione dei led non funzionanti. «È il nostro biglietto da visita per chi entra in città e una delle porte di accesso al centro storico - commenta il sindaco, Oscar De Pellegrin -, è nostra intenzione mantenerlo sempre in ordine. Verrà steso un cronoprogramma, in cui inserire a cadenza regolare attività di manutenzione ordinaria. La pulizia, per esempio, vorremmo prevederla ogni due, massimo tre anni. Il decoro parte anche dalle piccole azioni, in questo caso parliamo di uno dei simboli della nostra città, luogo di passaggio ogni giorno di migliaia di auto di bellunesi, ma anche di turisti». La ditta è entrata in azione con l'idropulitrice attorno alle 20 di venerdì per terminare il lavoro poco dopo l'una. Per agevolare l'operazione ai due ingressi sono stati posizionati semafori per rendere a senso unico alternato la viabilità. Il getto di acqua calda ha permesso di liberare i tombini e di rimuovere dalle balaustre lo sporco accumulatosi in oltre dieci anni, ridando loro il colore bianco originario.

L'investimento e l'opera

«Per l'intero piano, parlo della pulizia e della sostituzione led, abbiamo ricavato dalle pieghe del bilancio 22 mila euro - spiega il vice sindaco e assessore al bilancio, Paolo Gamba -. I tempi sono difficili, ma il decoro e l'accoglienza passano anche per interventi come questo». Era da poco passato il San Nicolò del 2009 quando venne inaugurato quello che venne definito il lifting da 3 milioni e 200 mila euro del ponte degli Alpini.

La struttura

Con l'occasione di procedere e completare il consolidamento dei pilastri con successivo collaudo, l'allora amministrazione di Antonio Prade, con l'assessore Paolo Gamba all'Urbanistica scelse anche di ammodernare il manufatto che da allora ha un colpo d'occhio di bianco. Gamba, in quegli anni fu chiamato anche l'assessore dei ponti. Fu sempre lui, infatti, a ipotizzare e poi concretizzare (trovando le risorse) il bailey, costruito nel 2007 per evitare la paralisi del traffico cittadino durante i lavori di sistemazione del ponte degli alpini. Un ponte bailey, provvisorio, per collegare le due sponde del Piave nei pressi del parcheggio di Lambioi. Un ponte che ha retto anche la furia di Vaia e l'alluvione del Piave, proprio su quell'ansa del Fiume sacro alla Patria.