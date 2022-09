PONTE NELLE ALPI - Una tromba d'aria ha scoperchiato una casa e sollevato teloni e oggetti a Polpet: dallle 15.30 di oggi si sono vissuti attimi di paura e il Municipio ha aperto il Centro operativo comunale per le emergenze. Il sindaco Paolo Vendramini spiega: «Alle ore 15.30 di oggi, giovedì 15 settembre, un forte nubifragio si è abbattuto nel territorio del comune di Ponte nelle Alpi. La perturbazione si è trasformata in una micro tromba d’aria circoscritta alla zona Bivio (via Vittorio Veneto) ed il vento ha divelto la guaina di un tetto di un condominio. I detriti sono caduti nei giardini e nei parcheggi sottostanti. Fortunatamente non ci sono stati danni a persone». Registrati anche black out nella zona di via dei Zattieri.

L'attenzione meteo resta alta: allerta gialla fino a sabato per criticità idrogeologica nel bacino Piave Pedemontano.