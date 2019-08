Dormitorio in stazione: in tre accampati a Polpet

di Lauredana Marsiglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PONTE NELLE ALPI (BELLUNO) - I pendolari, ieri mattina alle 7.30, si sono trovati di fronte ad unallestito all'interno delladi. Due uomini e una donna dormivano a terra, avvolti in coperte di fortuna. Immane lo stupore dei passeggeri, finito il quale qualcuno ha ben pensato di scattare una foto, ovviamente facendo in modo di non essere visto per non scatenare eventuali reazioni. Il caso è stato segnalato ieri dal deputato di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, informato dei fatti da una pendolare. Un problema che De Carlo, in veste di sindaco di Calalzo, bene conosce, tanto che per difendere la sua stazione, capolinea del Cadore, anni addietro fu costretto a far chiudere di notte i locali diventati un vero e proprio dormitorio per sbandati.