Assicuratore infedele faceva polizze e si teneva i soldi: condannato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Dieci mesi di reclusione con la condizionale. È la condanna pronunciata ieri per Andrea Zera, 55 anni originario di Verona residente a Sedico, che si sarebbe appropriato dei soldi della compagnia di assicurazioni per cui lavorava trattenendosi quasi 100mila euro. Ieri il pm ha chiesto la condanna a un anno e 4 mesi di reclusione. La difesa, sostenuta dall'avvocato di fiducia Martino Fogliato ha invece chiesto l'assoluzione. Non c'erano parti civile costituite: gli assicurati non hanno avuto danni, le polizze erano di fatto...