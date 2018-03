Taroccava le polizze auto: i proprietari giravano non assicurati senza saperlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FELTRE - Avrebbei cosiddetti, di cui possono avvalersi iper i propri mezzi, allungandone la vita: dai 5 giorni consentiti a diversi mesi. Peccato però che le auto circolanti, munite di tale polizzino, non fossero realmente assicurate e che la società assicuratrice fosse all'oscuro di tutto.Con l'accusa di falso in scrittura privata e truffa nei confronti dell'assicurazione Allianz, è finito a processo O.B., 54 anni, di Feltre, titolare in città di una concessionaria d'auto, e con lui anche due clienti, P.C., 53 anni, di Arsié, e D.G., 52 anni, di Feltre, rispettivamente difesi dagli avvocati Mauro Cassol, Enrico Rech e Marco Ghedina.Il processo si è aperto ieri davanti al giudice Domenico Riposati. Si è trattato di un'udienza filtro, necessaria per l'ammissione di prove e testi, quindi c'è stato il rinvio al 30 maggio prossimo, quando in aula compariranno i testi per cercare di ricostruire i fatti e trovare le prove delle accuse mosse dal pubblico ministero, ieri rappresentato in aula da Sandra Rossi...