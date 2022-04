BELLUNO - Quanto può valere, dal punto di vista economico, un «troglodita» rivolto a due agenti di polizia? Lo sa bene Mattia Murer, noto pallavolista bellunese di 31 anni, che ha dovuto sborsare 2.600 euro di risarcimento (1.300 ad agente) e chiedere scusa pubblicamente. I due poliziotti, presenti all'udienza di ieri mattina, si sono opposti: «Troppo poco». Ma il giudice ha ritenuto il risarcimento adeguato ed estinto il reato di diffamazione per condotta riparatoria. Murer, difeso dall'avvocato Anna Casciarri, era stato pizzicato dalla polizia mentre camminava senza mascherina insieme alla sua ragazza. Parliamo di aprile 2020, quindi nel mezzo del lockdown imposto dal governo per contenere la diffusione del covid. La pattuglia si era fermata a bordo strada con l'auto e aveva cominciato a compilare il verbale. Nel frattempo il giovane aveva preso il telefonino per riprendere i due agenti e deriderli: «Si rende conto della sua capacità di ragionamento?».

E poco dopo: «Trogloditi. Guardate che belli che sono». Qualche ora dopo il video era stato pubblicato su facebook, moltiplicando i commenti negativi nei confronti degli agenti di polizia. Immediata la querela per diffamazione. «Voglio scusarmi per il mio comportamento». Altrettanto veloce è stato il passo indietro di Murer che sempre pubblicamente ha voluto spiegare quanto accaduto: «Ho sbagliato a pormi in quel modo e a realizzare il filmato. Se potessi tornare indietro, non lo rifarei. Purtroppo, dopo un mese e mezzo di reclusione forzata, ho accumulato parecchio stress. E reagito in maniera impulsiva. Ma, ripeto, è stato un mio errore». Quel giorno si è presentato anche in Questura: «L'episodio è isolato. Sono una persona che ha sempre rispettato le regole. Sempre. Il problema è che non mi sono ricordato di indossare la mascherina: questa abitudine non è ancora automatica. Senza considerare che ero sotto casa. In ogni caso, le forze dell'ordine hanno solo svolto il proprio lavoro.

Lo sbaglio è esclusivamente mio». Il procedimento per diffamazione è proseguito lo stesso e nell'udienza di ieri mattina, in tribunale a Belluno, erano presenti sia l'imputato sia le parti offese. Oltre a ribadire le sue scuse, il giovane ha offerto 1300 euro di risarcimento per ciascuno dei due poliziotti. Questi ultimi, tuttavia, si sono opposti tramite l'avvocato Vanessa De Francesch, spiegando che il risarcimento sarebbe dovuto essere più alto. Il giudice l'ha ritenuto congruo e ha poi estinto il reato. Scuse pubbliche e denaro, quindi. Non serve altro. E anche un'offesa nei confronti della polizia di stato può scoppiare e scomparire come una bolla di sapone trasportata dal vento.