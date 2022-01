BELLUNO - In impennata le multe per eccesso di velocità e le sanzioni rifiuti: l’attività 2021 della polizia locale del capoluogo è stata intensa, nonostante le difficoltà di organico. Il bilancio è stato fatto ieri, in occasione della Festa di San Sebastiano, patrono della polizia locale. Nel 2021 le sanzioni per eccesso di velocità sono passate da 2.644 dell’anno precedente a 10.968: un aumento del 314%. E non basta a spiegare il boom di multe il lockdown che pesava nel 2020: si parla di una media di 30 multe per eccesso di velocità ogni giorno in città, segno di un vizio diffuso di piede pesante di molti bellunesi. In crescita anche le multe ai parcheggi, ma in misura inferiore, da 5.122 a 6005 (più 17%). Nel complesso l’attività in strada, tra controlli e sanzioni, è passata da 8609 attività del 2020 a 18.530 del 2021: le multe sono più che raddoppiate quindi. Questo nonostante nei mesi scorsi il numero degli agenti, già risicato, si sia ulteriormente assottigliato. Ma nell’anno in corso qualcosa potrebbe migliorare, con l’assunzione di almeno cinque nuove persone.



Ad ogni modo il bilancio dell’attività 2021, secondo il sindaco Jacopo Massaro, è più che positivo. Voglio ringraziare tutti gli agenti per i risultati ottenuti - commenta il primo cittadino –. Nel corso di un anno siamo passati da 24 a 18 agenti, tra pensionamenti e trasferimenti, quindi ogni duemila abitanti nonostante le norme ne prevedano uno ogni mille. Per colpa di questa situazione, sono saltati molti servizi: una vergogna che si fa sentire ancora di più in questo momento in cui stiamo affiancando le forze dell’ordine sul territorio e servirebbero forze nuove per gestire ad esempio il grande flusso di turisti che visitano il Nevegal; un problema che si trascina da anni, causato dal blocco delle assunzioni e del turnover».

Oltre 18mila le sanzioni elevate per controlli stradali nello scorso anno, quasi 10mila in più rispetto al 2020 (18530, si diceva, contro 8609). A farla da padrone sono le multe per eccesso di velocità, quasi 11mila contro le 2600 dell’anno precedente, dovute in gran parte all’autovelox fisso e operativo 24 ore al giorno in Via Miari: dove però si è passati dalle iniziali 1500 multe mensili alle 500 attuali ogni 30 giorni. Resta altissimo anche il dato delle auto senza assicurazione: 142, contro le 74 del 2020, anche qui c’è il raddoppio in un anno. Sono individuate grazie all’uso di videocamere e app. Poi sequestri (133); significativo anche il numero di mezzi non revisionati, 105 contro i 60 del 2020. Se per l’aumento delle multe per divieto di sosta (6005 contro 5122) va considerato il fatto che per molti mesi nel 2020 si è vissuto in stato di lockdown, si segnala invece il ritorno di cattive abitudini come l’uso del cellulare al volante (173 sanzioni), la guida senza cintura di sicurezza (22 sanzioni contro 1 del 2020) e senza casco protettivo (2 sanzioni, nessuna l’anno precedente). Calano fortunatamente i numeri degli incidenti rilevati e dei feriti (29 con 18 feriti nel 2021, 34 con 21 feriti nel 2020). «Ci piace pensare – sottolinea il comandante della polizia locale Roberto Rossetti - che questa diminuzione sia effetto dell’attività di prevenzione e della presenza costante sul territorio delle nostre pattuglie, anche se la carenza di personale non ci consente di fare tutte le attività che vorremmo o di essere presenti in tutte le zone richieste dai cittadini». In calo, anche se restano importanti, il numero di controlli Covid (1740 contro i 2540 dell’anno prima) e delle relative sanzioni (72 nel 2020, 15 quello appena concluso): Rossetti sottolinea come per importanza e per numero di ore dedicate questo sia il secondo maggiore impegno che la polizia locale ha dovuto affrontare nel corso del 2021. Significativo anche, a quasi parità di controlli effettuati (73 nel 2021, 70 nel 2020, il netto incremento di sanzioni per scorretto conferimento dei rifiuti, passate da 16 a 129 in dodici mesi. «Un risultato ottenuto anche grazie al personale di Bellunum – spiega Rossetti – e alla videosorveglianza mobile nelle isole ecologiche, che ci consente con maggior facilità di risalire agli autori».