Roberto Rossetti torna al comando della polizia locale di Belluno

BELLUNO - È Roberto Rossetti, 56 anni, il nuovo comandante della Polizia Locale di Belluno; prende il posto di Gustavo Dalla Ca', da oggi in pensione.

Rossetti torna quindi alla guida del comando della polizia locale del capoluogo dopo 15 anni: da luglio 2005 a dicembre 2006 aveva infatti svolto questo incarico proprio a Belluno, per poi passare a Falconara Marittima, Cesenatico, all'Unione dei comuni Misa-Nevola nell'anconetano, per tornare tra le Dolomiti nel 2017, inizialmente ad Auronzo di Cadore e poi ricoprendo il ruolo a scavalco anche a Pieve di Cadore. Da ottobre 2019 era poi rientrato tra le fila della Polizia Locale di Belluno.

Si è quindi conclusa con la sua nomina la procedura di selezione interna avviata lo scorso 10 marzo e culminata nel decreto di nomina firmato nella serata di ieri dal Sindaco. L'incarico avrà durata annuale e potrà essere prorogato fino al termine del mandato dell'attuale amministrazione.

«Con la nomina di Rossetti, confermiamo alla guida della nostra Polizia Locale una figura che ha acquisito importanti esperienze anche al di fuori della nostra provincia nella gestione della sicurezza delle città e che, al contempo, conosce la nostra realtà - commenta Jacopo Massaro – Un grande ringraziamento per il leale lavoro svolto in questi anni va al comandante Dalla Ca', con il quale siamo riusciti a portare avanti progetti importanti, dalla videosorveglianza all'educazione stradale, alla forte collaborazione con le altre forze dell'ordine, che hanno portato Belluno ad essere annoverata tra le città più sicure d'Italia. Ci mancherà naturalmente anche il suo lato umano, che ci ha consentito di lavorare insieme con passione ed entusiasmo. Il Comandante Rossetti riceve dunque una pesante eredità e l'obbiettivo di proseguire su questa strada, senza mai abbassare la guardia».

