BELLUNO - Ribellione in Comelico e Centro Cadore per le corse soppresse di Dolomiti Bus. L’altro ieri su 37 non garantite ben 13 riguardavano la linea 33, da Calalzo a Cima Sappada, e la 32 nei paesi dell’area lungo il Padola. Più tre corse ad Auronzo. Ieri su 13, sei riguardavano la 33 e tre la Val d’Ansiei. Tanto che, per trovare la quadra, Dolomiti Bus ha tagliato persino le corse per le Tre Cime, penalizzando non poco Auronzo e il turismo. Percentualmente significa che il Cadore è stato “colpito”, a livello provinciale, giovedì con il 43 per cento delle soppressioni e ieri con il 70 per cento.

LA PREOCCUPAZIONE

« La decisione – commenta il sindaco di Auronzo, Dario Vecellio Galeno – sta creando disagio agli utenti che, numerosi e soprattutto stranieri, in questo periodo stanno frequentando le aree di Misurina e delle Tre Cime. Abbiamo predisposto una comunicazione, da inviare a Dolomiti Bus, nella quale stiamo evidenziando il nostro disagio e stiamo chiedendo di intervenire in maniera diversa, ad esempio con un servizio navetta in urgenza che potremmo attivare come Comune » . Insomma il municipio, in riva al lago di Santa Caterina, sarebbe già corso ai ripari, con bus sostitutivi, ma in quella zona c’è una sorta di esclusiva della società che si occupa del trasporto pubblico locale bellunese. « Ci sono degli accordi storici che stiamo studiando, ma quello che speriamo è di poter proseguire fino a metà ottobre, con una navetta sostitutiva attivata dal Comune, poi vedremo – sottolinea il primo cittadino –. Adesso però bisogna fare un bel ragionamento, perché la situazione dei trasporti, per quanto ci riguarda, è degenerata. Stiamo studiando nuovi ed alternativi sistemi di trasporto alle Tre Cime, ma anche l’utilizzo dei parcheggi e fruizione dell’area. Dovremmo regolare un po’ il flusso e puntare sulle prenotazioni online » .

LO SFOGO

Sui punti percentuali delle corse non garantite, il gruppo Giovani & Futuro parla di dati « impressionanti e penalizzanti, concentrati in un’unica realtà » . « Il Cadore paga un’alta percentuale di soppressioni – afferma il vicepresidente, Thomas Menia Corbanese, con delega all’istruzione –. Forse ciò è dettato da un minor flusso di utenti, ma gli euro dell’abbonamento sono gli stessi delle altre località della provincia. A parte questo nessuno sa altro e non c’è niente di nuovo. Siamo a bocce ferme e si vive aspettando il bollettino serale di Dolomiti Bus, che ha sostituito quello atteso durante la pandemia sui contagi del Covid19. Certo che lascia quanto mai perplessi che, da un’ora all’altra, si sia passati da 37 corse saltate a 13, trovando gli autisti prima introvabili » .

LA PROTESTA

Thomas Menia Corbanese e il presidente di G&F, Luca Frescura, ieri hanno chiesto di poter presenziare al vertice fissato per dopodomani in prefettura. « Al momento non ci hanno ancora risposto – riferiscono –. Alle 15, però, saremo davanti al Palazzo dei Rettori: se ci faranno entrare bene, altrimenti aspetteremo fuori, per capire che cosa stia accadendo e se esista un piano per rientrare in una situazione di normalità. La speranza è di poter dare risposte certe ai cittadini » .

IL CONFRONTO