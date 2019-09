Coppia aggredita in casa dal pitbull: si salva barricandosi in balcone

di Olivia Bonetti

Il loro cane pitbull si scatena e aggredisce i suoi due padroni in casa. Attimi di terrore ieri sera in zona Villanova a Farra, comune d’Alpago: solo per miracolo i due sono riusciti a salvarsi, rifugiandosi sul poggiolo dell’appartamento, dopo essere stati feriti dal feroce animale. L’allarme è stato lanciato da un condòmino che, udendo le grida dei due impauriti e feriti sul terrazzo, ha chiamato il 118. Il cane è stato immobilizzato dai vigili del fuoco in attesa del veterinario. Aveva dei precedenti di aggressività: c’era stata anche una denuncia e era un “cane morsicatore”. A quel punto è stato soppresso.