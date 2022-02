Ubriachi sulle piste aggrediscono i poliziotti: calci, pugni e sputi. Tre giovani nei guai

FALCADE - Tre giovani sciatori alzano il gomito sulle piste e aggrediscono i poliziotti. Verso le ore 17.30 di ieri, 25 febbraio, a Falcade, nell’area della stazione di partenza della cabinovia di collegamento tra il centro cittadino e gli impianti sciistici, tre giovani, tutti cittadini della Repubblica Ceca alloggiati in strutture ricettive di Moena (Bolzano) per un periodo di vacanza, hanno aggredito due agenti della Polizia di Stato, entrambi in forza alla Questura di Belluno ed aggregati presso il distaccamento sciatori della polizia di Falcade per i servizi di sicurezza e soccorso in montagna.

GLI AGGRESSORI

I giovani, tutti di età compresa tra i 25 e i 27 anni, al termine della giornata di sci, giunti nella stazione sciistica di Falcade successivamente alla chiusura degli impianti di risalita, in evidente stato di alterazione per l’assunzione di sostanze alcoliche, sono entrati in conflitto con il personale della società di gestione degli impianti, pretendendo di far riaprire la cabinovia per rientrare a Moena attraverso il collegamento con le piste. Il personale degli impianti ha chiesto l’intervento degli operatori di polizia i quali, nonostante avessero offerto informazioni sulla possibilità di raggiungere Moena con mezzi alternativi (navette, taxi ecc.), sono stati aggrediti dai cittadini cechi senza ragione, con pugni, calci e sputi.

I FERITI

Ai poliziotti sono state riscontrate, all’ospedale di Agordo, rispettivamente delle contusioni al volto con una prognosi di 3 giorni e un trauma contusivo al polso della mano destra con prognosi di 7 giorni. Uno dei giovani è stato refertato con prognosi di 7 giorni per trauma contusivo al volto e abuso di alcol mentre gli altri due hanno rifiutato qualsiasi cura. I giovani sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per resistenza e lesioni e gli è stato contestato l’illecito amministrativo relativo all’ubriachezza.