CORTINA - Si ammorbidisce la posizione del Comitato olimpico internazionale nei confronti dello sliding centre di Cortina, la pista che dovrà accogliere le gare di bob, skeleton e slittino, ai Giochi invernali 2026. Fabio Massimo Saldini, commissario per le opere olimpiche, nonché amministratore delegato di Società infrastruttura Milano Cortina, riporta la posizione di Christophe Dubi, direttore esecutivo dei Giochi, che i mesi scorsi aveva espresso pareri ben meno lusinghieri. «È stata molto importante la presenza di Fabio Saldini, amministratore delegato di Simico, che ha fornito dettagli sui vari luoghi che si stanno sviluppando. Ci ha rassicurato per ognuno di essi, compresa la pista da bob, rispetto alla quale non commenterò oltre, se non dicendo che siamo in linea con le scadenze, anche se i tempi sono stretti», dice Christophe Dubi, parlando degli ultimi sviluppi delle opere, in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, nella conferenza stampa al termine del consiglio direttivo del Comitato olimpico internazionale.

IL PROGETTO

«La pista per il salto con gli sci in Val di Fiemme ha subito alcuni ritardi nella costruzione, ma sono in corso i test di omologazione con la Federazione internazionale», ha aggiunto Dubi. Ha anche spiegato che l’amministratore Saldini ha presentato un piano per la vendita dei biglietti, per assistere alle gare: «L’obiettivo è offrire biglietti a un prezzo popolare, in modo da avere stadi pieni, assicurando allo stesso tempo gli obiettivi in termini di ricavi». Infine Dubi ha annunciato che gli organizzatori hanno completato il report con le osservazioni da presentare alle ormai imminenti Olimpiadi estive di Parigi: esso rappresenta l’ultima possibilità di validare il piano operativo di Milano-Cortina 2026.

LA POLEMICA

Sul fronte opposto interviene la deputata Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera. Questa volta si scaglia contro il progetto di realizzare un nuovo impianto di risalita, una cabinovia di arroccamento, che dovrà collegare piazzale Revis, a ridosso delle scuole, del tennis, del cimitero, e il comprensorio sciistico di Socrepes, alle pendici della Tofana. Zanella non ritiene un’opera strategica, quella che definisce un ecomostro: «Tra le opere per le Olimpiadi 2026 c’è anche la proposta di partenariato pubblico privato, per un nuovo sistema integrato di mobilità intermodale nel comune di Cortina. Non comprendiamo come possa ritenersi infrastruttura strategica di assoluta rilevanza per l'organizzazione dei Giochi, visto che una piccola parte sarebbe ultimata solo alla fine del 2025: la verità è che le Olimpiadi invernali, al contrario di quanto chiede l’Agenda Olimpica 2026, si stanno profilando come una devastazione delle Dolomiti Bellunesi». Zanella riassume i contenuti del progetto e contesta il passaggio alla Regione Veneto delle competenze, nella valutazione di impatto ambientale: «Questo ecomostro ha un costo complessivo dia 127 milioni e 484mila euro, di cui 6.7 milioni a carico della Regione Veneto e 25 a carico dello Stato. Il coordinamento ambientalista Alto Bellunese, in conferenza dei servizi, ha denunciato forti criticità idrogeologiche, considerando che alcuni piloni, la stazione intermedia di Mortisa e quella di arrivo a Socrepes ricadrebbero in aree di versante fortemente instabile».