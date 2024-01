Pista da bob, scaduto il bando da 81,8 milioni: arrivata una sola offerta

VENEZIA - Alla scadenza fissata da Simico del bando per la nuova pista da bob di Cortina, oggi 18 gennaio 2024 alle 12, era presente una offerta per il progetto nel portale appalti del Mit. Lo apprende l'ANSA da fonti accreditate. Nei prossimi giorni si riunirà la commissione aggiudicatrice, per valutare la rispondenza dell'offerta ai requisiti della gara, in particolare per gli aspetti economici e tecnici. Il valore del bando per la pista, da costruire sul tracciato della ex Eugenio Montì, è di 81,8 milioni di euro, 625 (contro gli 807 precedenti) i giorni di cantiere previsti dal progetto di Simico, la Società infrastrutture Milano Cortina.

Ultimo aggiornamento: 15:08

