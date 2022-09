La demolizione della vecchia pista di bob Eugenio Monti di Cortina potrà essere iniziata e conclusa entro la fine di quest’anno. La conferma viene dall’incontro che c’è stato ieri nell’aula consiliare del municipio, la riunione di prosecuzione della conferenza di servizi decisoria, riguardante il progetto di stralcio funzionale relativo allo strip out della pista.



LA TECNICA

Lo strip out è una tecnica di demolizione selettiva, da svolgere con precisione, con controlli e analisi dei materiali da poter recuperare, divisi da quelli da smaltire, anche per identificare l’eventuale presenza di sostanze pericolose. Percorrendo a piedi il tracciato, a fianco della struttura in cemento, nel quale ci sono le serpentine per la refrigerazione artificiale, nelle canaline scoperte si vedono ancora i tubi dell’acqua, le condutture del liquido refrigerante, i cavi elettrici, chilometri di fili di rame, per i vari servizi dell’impianto. La conferenza di servizi era stata avviata in modalità asincrona lo scorso 21 luglio e ieri si è completata in modalità sincrona, con una riunione in presenza. Nella riunione è stato illustrato il progetto di strip out del nuovo sliding centre, come è indicato nel programma degli interventi, spiegato dal commissario straordinario di governo Luigivalerio Sant’Andrea, nell’incontro istituzionale dello scorso 25 agosto, in municipio: «La pista di bob serve per le gare, quindi è un’opera essenziale e indifferibile», disse in quell’occasione. Ieri si è fatto un passo avanti: «Con particolare riferimento alle richieste di precisazione e integrazione avanzate dalle amministrazioni e dagli enti coinvolti, che hanno già espresso e rappresentato i rispettivi pareri favorevoli, in alcuni casi esprimendo raccomandazioni o prescrizioni di cui ho preso atto», spiega il commissario Sant’Andrea.



LA PROCEDURA

L’iter si concluderà con l’adozione del provvedimento di determinazione conclusiva della conferenza, mediante decreto del commissario Sant’Andrea, dopo il 15 settembre. Giovedì è il termine perentorio assegnato alle amministrazioni per produrre pareri. «Si conferma pertanto il programma delle attività che vede, a seguito del favorevole completamento dell’iter amministrativo, l’avvio e la fine dell’intervento di strip out parziale dell’esistente pista di bob entro l’anno». Si parla di demolizione parziale, in quanto dovrebbe rimanere integra almeno una parte della pista: si tratta della grande curva d’arrivo, fra i campi di tennis di Sopiazes, sotto la palestra Lino Lacedelli di arrampicata sportiva. Il nuovo tracciato rimarrà più in alto e il muraglione di cemento del curvone rimarrà, come testimonianza. In realtà non è poi così antico: la curva fu interamente rifatta una trentina di anni fa, alla fine degli anni Ottanta, adattata alle nuove esigenze dei bob di allora.