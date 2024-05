CORTINA (BELLUNO) - «È un’opera d’arte. È un grande esempio di architettura, fatta a mano, creata da artigiani»: esprime tutto il suo entusiasmo Fabio Massimo Saldini, amministratore delegato di Società infrastrutture Milano Cortina 2026 e commissario di governo per le opere olimpiche, mentre osserva gli operai al lavoro, sul mock up, il modello in scala reale di un tratto della pista da bob. Sono giornate intense, quelle che Saldini sta vivendo a Cortina. È arrivato martedì, per i primi incontri. Ieri mattina di buon’ora, alle 7.30, era già in cantiere, a Socol, alle porte di Cortina, dove è stato realizzato il modello della pista, un tratto lungo una quindicina di metri, accanto al villaggio di alloggi per le maestranze dell’impresa Pizzarotti, che realizzeranno l’opera.

Il cantiere di Ronco

È stato quindi a Ronco, nel cantiere dello sliding centre olimpico, la pista che accoglierà le gare di bob, skeleton e slittino. Con Simico, con tutti i tecnici coinvolti nel grande progetto, c’erano delegati delle federazioni sportive, fra i quali Armin Zoeggeler, uno dei più grandi campioni nella storia dello slittino. C’erano anche esponenti del Comitato olimpico internazionale, a verificare lo stato di avanzamento di questa opera, prioritaria per lo svolgimento delle gare. «Quello di Ronco è un cantiere modello – commenta Saldini – perfettamente organizzato, razionale, pulito. Stiamo davvero facendo un gran bel lavoro. Mi dispiace soltanto che questo sforzo trovi tante contrarietà». Ieri la delegazione è stata graziata, con una delle poche giornate di bel tempo, in una primavera oltremodo piovosa: «Malgrado le avverse condizioni meteorologiche, con un maggio che di certo non ha risparmiato la pioggia, incessante per diverse giornate, le lavorazioni non ne hanno risentito, il cronoprogramma dell’intervento è rispettato», assicura il commissario.

Le fasi

In serata la delegazione è tornata a Socol, per assistere a una fase successiva della fase preparatoria: il getto del calcestruzzo, sopra l’intelaiatura di ferro della pista, nel modello reale. In questi giorni si susseguiranno quattro colate, che saranno diverse per tipologia del materiale e per modalità di esecuzione. Cambieranno anche le squadre delle maestranze impegnate. Si farà pertanto una sorta di prova generale di ciò che poi dovrà essere eseguito in pista, a Ronco. I tecnici valuteranno le condizioni del cemento, nelle diverse lavorazioni sul mock up, e infine, con questi dati a disposizione, potranno stabilire come intervenire nel modo migliore nella fase esecutiva. L’aspetto più interessante sarà l’attivazione dell’impianto di refrigerazione, nel mese di giugno, per creare lo strato di ghiaccio sopra il cemento: si potrà così verificare la reazione dell’infrastruttura alle condizioni di esercizio dell’impianto. Se le temperature si alzeranno, se l’estate si deciderà ad arrivare, il mock up sarà chiuso da una copertura protettiva, per consentire questa delicata prova tecnica.

Il freddo

L’impianto di refrigerazione è già previsto, all’interno della struttura stessa della pista. Ci sono condotte principali, per portare il glicole, che poi si diffonde dentro lo strato di cemento, in un reticolo di tubature più sottili, prima di essere recuperato da una seconda condotta principale. La permanenza di Saldini a Cortina si protrae anche oggi: è previsto un incontro con il consiglio comunale, un confronto con l’amministrazione locale. Soltanto al termine di questa riunione, a conclusione delle tre giornate ampezzane, Simico produrrà materiale informativo sull’esito delle verifiche. Per il commissario Saldini la presenza a Cortina è sempre occasione per rinsaldare amicizie, coltivate grazie alle sue passioni sportive: sulla neve, con lo storico Sci club Cortina, per il quale è tesserato; d’estate, con la corsa sui sentieri e sulle stradine di montagna, immerso nella natura. Saldini ha all’attivo la partecipazione a ben cinque edizioni della Lavaredo Ultratrail, la massacrante gara di 120 chilometri, 5.600 metri di dislivello in salita, in calendario a fine giugno. «Quest’anno sono iscritto alla 80 chilometri, molto bella, spettacolare, con la partenza in Alta Badia e l’arrivo in centro a Cortina, ma ho avuto poco tempo per allenarmi».