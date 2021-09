CORTINA - La gente di Cortina dovrà attendere di certo più di dieci anni dalla chiusura della piscina comunale di Guargné, avvenuta nel gennaio 2012, per vedere la riapertura dell'impianto, dopo un radicale recupero funzionale e la riqualificazione. L'inizio dei lavori, più volte annunciato, l'ultima volta assicurato per il prossimo autunno, slitterà ancora, almeno sino al 2022, quando i cittadini di Cortina andranno al voto per rinnovare...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati